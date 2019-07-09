Паслер: власти Оренбуржья должны развивать библиотечное дело

ОРЕНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Властям Оренбургской области необходимо развивать библиотечное дело, ежегодно не менее двадцати библиотек области должны становиться объектами национального проекта "Культура", заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер.

"В Оренбуржье сегодня работают 68 ранее созданных модельных библиотек. Новый библиотечный модельный стандарт, реализуемый в рамках национального проекта, призван поднять библиотечное дело на более высокий качественный уровень, сделать библиотеку наиболее популярным учреждением сферы культуры. Особенно это касается библиотек, работающих в малых населенных пунктах области. Обновленный стандарт – это современный дизайн, доступность новейших информационных и коммуникационных технологий, обновление книжного фонда и наполнение работы библиотек современным мультимедийным содержанием. Ежегодно не менее 20 библиотек области должны становиться объектами национального проекта "Культура", – сказал Паслер на совещании, посвященном вопросам развития в регионе библиотечного дела.

По его словам, с учетом жестких требований для библиотек, участвующих в конкурсном отборе на вхождение в нацпроект, необходимо использовать все финансовые инструменты для их подготовки – областное и муниципальное финансирование, средства, выделяемые депутатам для решения насущных проблем в территориях, а также механизм инициативного бюджетирования, когда сами жители выступают инициаторами и принимают деятельное участие в решении той или иной задачи.

"Мы обязаны использовать все возможности, которые дает нам участие в национальных проектах. Реализация нового модельного стандарта – это серьезный шаг в развитии библиотек. Главам муниципалитетов уже сегодня необходимо рассмотреть вопрос участия в нацпроекте, библиотек, находящихся в муниципальном ведении. Формировать заявку на 2020 год нужно уже сегодня, и делать это с запасом, чтобы гарантированно использовать лимит участия", – сказал врио главы Оренбуржья.