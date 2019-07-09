Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T13:33Z
https://ria.ru/20190709/1556345802.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/92248/70/922487003_0:94:1800:1107_1036x0_80_0_0_d80431df6adf00cc4012f341525723d6.jpg
РИА Новости
Оренбургская область

Паслер: власти Оренбуржья должны развивать библиотечное дело

Вчера, 13:33
11
© Fotolia / otisthewolfЦенные старые книги
Ценные старые книги
© Fotolia / otisthewolf
ОРЕНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Властям Оренбургской области необходимо развивать библиотечное дело, ежегодно не менее двадцати библиотек области должны становиться объектами национального проекта "Культура", заявил временно исполняющий обязанности главы региона Денис Паслер.

"В Оренбуржье сегодня работают 68 ранее созданных модельных библиотек. Новый библиотечный модельный стандарт, реализуемый в рамках национального проекта, призван поднять библиотечное дело на более высокий качественный уровень, сделать библиотеку наиболее популярным учреждением сферы культуры. Особенно это касается библиотек, работающих в малых населенных пунктах области. Обновленный стандарт – это современный дизайн, доступность новейших информационных и коммуникационных технологий, обновление книжного фонда и наполнение работы библиотек современным мультимедийным содержанием. Ежегодно не менее 20 библиотек области должны становиться объектами национального проекта "Культура", – сказал Паслер на совещании, посвященном вопросам развития в регионе библиотечного дела.

По его словам, с учетом жестких требований для библиотек, участвующих в конкурсном отборе на вхождение в нацпроект, необходимо использовать все финансовые инструменты для их подготовки – областное и муниципальное финансирование, средства, выделяемые депутатам для решения насущных проблем в территориях, а также механизм инициативного бюджетирования, когда сами жители выступают инициаторами и принимают деятельное участие в решении той или иной задачи.
"Мы обязаны использовать все возможности, которые дает нам участие в национальных проектах. Реализация нового модельного стандарта – это серьезный шаг в развитии библиотек. Главам муниципалитетов уже сегодня необходимо рассмотреть вопрос участия в нацпроекте, библиотек, находящихся в муниципальном ведении. Формировать заявку на 2020 год нужно уже сегодня, и делать это с запасом, чтобы гарантированно использовать лимит участия", – сказал врио главы Оренбуржья.
Посетительница в читальном зале библиотеки
27 мая, 18:26
Собянин рассказал, как часто москвичи ходят в библиотеки
В пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области напомнили, что из 2026 организаций культуры Оренбургской области библиотеки составляют почти половину, на их долю приходится две трети посещений всех культурно-досуговых учреждений региона. В марте текущего года две оренбургских библиотеки вошли в нацпроект "Культура", они получат по пять миллионов рублей грантовой поддержки из федерального бюджета. Всего в Оренбургской области работают 904 общедоступные библиотеки – 4 государственные и 900 муниципальных. Всего в рамках национального проекта "Культура" для повышения качества библиотечного обслуживания в России будут созданы 660 модельных библиотек.
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади
Калужская область
РИА
Новости
ОГК-2 и "Мосэнерго" могут обменяться "казначейками", а потом продать их
Уборка урожая
Липецкие аграрии приступили к уборке урожая
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Триумфальная арка (Тифлисские ворота) в Ставрополе
АФК "Система" и Ставропольские власти договорились о сотрудничестве
Военные музыканты Спасской башни выступили в саду имени Баумана
Военные музыканты "Спасской башни" выступили в саду имени Баумана
Аэрофлот - официальная авиакомпания ЧМ по баскетболу 2019 ФИБА
Участники церемонии открытия парада поездов Московского метро
В московском метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!"
Города России. Ярославль
Власти закрыли пляжи Ярославля из-за плохих анализов воды в Волге
Глава КЧР вручил медаль За любовь и верность 25 супружеским парам
Глава КЧР вручил медаль "За любовь и верность" 25 супружеским парам
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
В ПСБ оценили объем портфеля проектов по диверсификации ОПК к 2023 году
Вена
Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%
Тропический карнавал в Париже
Безудержный тропический карнавал в Париже
Отделение Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк надеется получить Связь-банк на свой баланс в ближайшее время
Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на Иннопроме-2019
Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на ИННОПРОМ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
23:52Греция потребовала от Турции прекратить незаконное бурение в водах Кипра
Лента новостейМолния