К Галь Гадот в "Красном уведомлении" присоединился Райан Рейнольдс

Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Райан Рейнольдс присоединится к Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съемках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление", . Райан Рейнольдс присоединится к Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съемках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление", сообщает Hollywood Reporter.

Сценарий к фильму написал Роусон Маршалл Тербер ("Полтора шпиона", "Небоскреб"), он же стал режиссером проекта. Дуэйн Джонсон исполнит главную роль – сотрудника Интерпола, охотящегося за похитителями произведений искусства (Галь Гадот и Райан Рейнольдс).

Изначально лента должна была сниматься на студии Universal, но в итоге за проект взялся стриминговый канал Netflix. Предполагалось, что фильм появится на экранах 13 ноября 2020 года, но теперь дата выхода перенесена на неопределенный срок.