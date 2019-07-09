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РИА Новости
Культура

К Галь Гадот в "Красном уведомлении" присоединился Райан Рейнольдс

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Райан Рейнольдс присоединится к Галь Гадот и Дуэйну Джонсону на съемках высокобюджетного комедийного боевика "Красное уведомление", сообщает Hollywood Reporter.
Сценарий к фильму написал Роусон Маршалл Тербер ("Полтора шпиона", "Небоскреб"), он же стал режиссером проекта. Дуэйн Джонсон исполнит главную роль – сотрудника Интерпола, охотящегося за похитителями произведений искусства (Галь Гадот и Райан Рейнольдс).
Изначально лента должна была сниматься на студии Universal, но в итоге за проект взялся стриминговый канал Netflix. Предполагалось, что фильм появится на экранах 13 ноября 2020 года, но теперь дата выхода перенесена на неопределенный срок.
Детали сюжета пока не разглашаются. Известно только, что съемки начнутся в 2020 году.
Кадр из фильма Загадочное убийство
19 июня, 23:55
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КультураКино и сериалыНовости культурыГаль ГадотNetflixРайан Рейнольдс (актер)
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