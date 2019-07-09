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РИА Новости

Песков: выходка грузинского телеведущего носит экстремистский характер

Вчера, 13:23
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выходка грузинского телеведущего является результатом попустительства властей республики, а также имеет русофобский и экстремистский характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я это оставляю без комментариев. Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выводы являются ни чем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику. Вот это является с нашей точки зрения очень опасным элементом, безусловно, безумно опасным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о целесообразности ответных мер России в связи с выходкой грузинского телеведущего.
При этом он согласился с предположением задававшего вопрос журналиста, что в данном случае ответственность грузинских властей здесь в том, что они допускают подобное.
"Конечно, мы же с вами были свидетелями за последние недели целой серии событий русофобского, такого, экстремистского характера", - отметил Песков.
Евгения Медведева
8 июля, 19:03
"Быдло-подход": агент Медведевой осудил поступок грузинского телеведущего
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Дмитрий ПесковРоссияГрузияВ мире
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