Песков: выходка грузинского телеведущего носит экстремистский характер

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Выходка грузинского телеведущего является результатом попустительства властей республики, а также имеет русофобский и экстремистский характер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я это оставляю без комментариев. Я лишь хочу вам напомнить, что еще вчера мы говорили о том, что подобные хамские выводы являются ни чем иным, как производным от попустительства тем, кто разжигал и разжигает русофобскую истерику. Вот это является с нашей точки зрения очень опасным элементом, безусловно, безумно опасным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о целесообразности ответных мер России в связи с выходкой грузинского телеведущего.

При этом он согласился с предположением задававшего вопрос журналиста, что в данном случае ответственность грузинских властей здесь в том, что они допускают подобное.

"Конечно, мы же с вами были свидетелями за последние недели целой серии событий русофобского, такого, экстремистского характера", - отметил Песков.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.