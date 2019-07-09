В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Утечка секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Дэррока - это история между Вашингтоном и Лондоном, пусть сами разбираются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом". Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.