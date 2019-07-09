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РИА Новости

В Кремле прокомментировали утечку сообщений посла Великобритании в США

Вчера, 13:19
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Утечка секретных телеграмм посла Великобритании в США Кима Дэррока - это история между Вашингтоном и Лондоном, пусть сами разбираются, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями", а администрацию США оценил как "не функционирующую должным образом". Пресс-служба Белого дома позже распространила слова Трампа, который заявил, что британский посол плохо служил Королевству.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи в Белом доме, Вашингтон, США. 27 января 2017 года
Вчера, 10:28
Посол ссорит США с Британией. Кто может спасти ситуацию? Тереза Мэй поддержала британского посла, с которым Дональд Трамп не хочет больше иметь дела. Что с этим будет делать следующий премьер, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.
"Это история между Вашингтоном и Лондоном, и пусть эти две столицы разбираются с этой историей. Это не наша история", - сказал Песков журналистам.
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Дмитрий ПесковВеликобританияСШАВ мире
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