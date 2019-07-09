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РИА Новости

В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета

Вчера, 13:19
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© Jye SandifordСамолеты авиакомпаний EasyJet и KLM после столкновения в аэропорту Амстердама. 9 июля 2019
Самолеты авиакомпаний EasyJet и KLM после столкновения в аэропорту Амстердама. 9 июля 2019
© Jye Sandiford
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Два пассажирских самолета, принадлежащих авиакомпаниям EasyJet и KLM, столкнулись около терминала в амстердамском аэропорту Схипхол, пострадавших нет, сообщает интернет-издание Dutch News со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел во вторник утром с самолетами Boeing 737-800 и Airbus A320. По предварительным данным, столкновение произошло во время буксировки воздушных судов. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, воздушное судно easyJet - в Лондон. Авиакомпании направили пассажиров на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту.
В результате столкновения одному из самолетов был нанесен ущерб. На расписание вылета и прилета рейсов инцидент не повлиял, отмечает интернет-газета NU.
Как отмечает Dutch News, это второй подобный инцидент в амстердамском аэропорту за год. В феврале, предварительно, во время буксировки одного из самолетов, произошло столкновение двух самолетов авиакомпании KLM.
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