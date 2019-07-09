В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета

Инцидент произошел во вторник утром с самолетами Boeing 737-800 и Airbus A320. По предварительным данным, столкновение произошло во время буксировки воздушных судов. Самолет авиакомпании KLM должен был вылететь в Мадрид, воздушное судно easyJet - в Лондон. Авиакомпании направили пассажиров на другие воздушные суда, которые последуют по тому же маршруту.