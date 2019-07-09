Песков назвал спор между "Транснефтью" и "Роснефтью" корпоративным вопросом

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал корпоративным вопросом спор между "Транснефтью" и "Роснефтью" и порекомендовал обратиться за комментариями в эти компании.

"Транснефть" и "Роснефть" ранее обменялись публичными упреками из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".

"Не в курсе. Это корпоративный вопрос, мы рекомендуем обратиться именно в эти компании за комментариями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, знает ли президент о "публичной перепалке" компаний.

"Транснефть" в понедельник днем в комментарии на сайте компании напомнила о поездке главы "Роснефти" Игоря Сечина в Германию, где работает подконтрольный "Роснефти" завод PCK, одним из главных итогов которой трубопроводная монополия назвала многочисленные негативные публикации о российской нефти в СМИ Германии. Также "Транснефть" упрекнула крупнейшую российскую нефтекомпанию в том, что в конце апреля "вместо активной помощи по организации новой логистики поставок через порты "Транснефти"... от имени "Роснефти" пошли письма руководству страны с требованиями компенсации".

В "Роснефти" в свою очередь назвали этот комментарий неконструктивным, заявив, что вместо него хотелось бы видеть "внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов".