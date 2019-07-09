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РИА Новости

Песков назвал спор между "Транснефтью" и "Роснефтью" корпоративным вопросом

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал корпоративным вопросом спор между "Транснефтью" и "Роснефтью" и порекомендовал обратиться за комментариями в эти компании.
"Транснефть" и "Роснефть" ранее обменялись публичными упреками из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе "Дружба".
"Не в курсе. Это корпоративный вопрос, мы рекомендуем обратиться именно в эти компании за комментариями", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, знает ли президент о "публичной перепалке" компаний.
"Транснефть" в понедельник днем в комментарии на сайте компании напомнила о поездке главы "Роснефти" Игоря Сечина в Германию, где работает подконтрольный "Роснефти" завод PCK, одним из главных итогов которой трубопроводная монополия назвала многочисленные негативные публикации о российской нефти в СМИ Германии. Также "Транснефть" упрекнула крупнейшую российскую нефтекомпанию в том, что в конце апреля "вместо активной помощи по организации новой логистики поставок через порты "Транснефти"... от имени "Роснефти" пошли письма руководству страны с требованиями компенсации".
Рабочие на нефтепроводе Дружба
1 июля, 16:23
"Транснефть" возобновила поставки нефти по "Дружбе" в полном объеме
В "Роснефти" в свою очередь назвали этот комментарий неконструктивным, заявив, что вместо него хотелось бы видеть "внятный и публичный план мероприятий, исключающих в перспективе махинации с сырьем в системе магистральных трубопроводов".
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
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