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РИА Новости

Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Во время работы ПАСЕ, когда права российской делегации были возвращены в полном объеме, готовились провокации против делегации РФ, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщив, что "люди выстраивались с зеленкой".
"Я считаю, что поездка нашей делегации в ПАСЕ и возвращение со всеми правами и полномочиями - это, безусловно, в каком-то смысле победа парламентской дипломатии. Все наши коллеги, я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал в Страсбурге, проявили максимум выдержки, потому что там тоже были провокации. Там тоже люди выстраивались с зеленкой и хотели на такой бытовом уровне", - сказал Толстой на пленарном заседании во вторник.
Лилиан Мори Паскье
20 сентября 2018, 16:16Сказано в эфире - Радио Sputnik
Политолог: слова главы ПАСЕ о Крыме и диалоге с РФ – "не на пустом месте"Позиция ПАСЕ по Крыму неизменна, но диалог с Россией необходим, заявила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал свой прогноз по поводу возможных изменений в позиции европейских структур по Крыму.
"Я, честно говоря, переживал за членов делегации, потому что 18 человек, в том числе многие заслуженные и известные всей стране. Представляете, что бы было, если бы было такое нападение физическое на членов делегации? А это было вполне возможно. Вот такой вот уровень, такой накал", - добавил парламентарий.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
110362118
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Петр ТолстойГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыПолитика
Популярные комментарии
Мазохизм - это когда платишь за то что бы тебя отхлестали))))
9 июля, 13:18
Руслан Мурадов
1230001
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