Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Во время работы ПАСЕ, когда права российской делегации были возвращены в полном объеме, готовились провокации против делегации РФ, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщив, что "люди выстраивались с зеленкой".
"Я считаю, что поездка нашей делегации в ПАСЕ и возвращение со всеми правами и полномочиями - это, безусловно, в каком-то смысле победа парламентской дипломатии. Все наши коллеги, я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал в Страсбурге, проявили максимум выдержки, потому что там тоже были провокации. Там тоже люди выстраивались с зеленкой и хотели на такой бытовом уровне", - сказал Толстой на пленарном заседании во вторник.
20 сентября 2018, 16:16Сказано в эфире - Радио SputnikПолитолог: слова главы ПАСЕ о Крыме и диалоге с РФ – "не на пустом месте"Позиция ПАСЕ по Крыму неизменна, но диалог с Россией необходим, заявила глава ассамблеи Лилиан Мори Паскье. Политолог Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал свой прогноз по поводу возможных изменений в позиции европейских структур по Крыму.
"Я, честно говоря, переживал за членов делегации, потому что 18 человек, в том числе многие заслуженные и известные всей стране. Представляете, что бы было, если бы было такое нападение физическое на членов делегации? А это было вполне возможно. Вот такой вот уровень, такой накал", - добавил парламентарий.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.