Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Во время работы ПАСЕ, когда права российской делегации были возвращены в полном объеме, готовились провокации против делегации РФ, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщив, что "люди выстраивались с зеленкой".

"Я считаю, что поездка нашей делегации в ПАСЕ и возвращение со всеми правами и полномочиями - это, безусловно, в каком-то смысле победа парламентской дипломатии. Все наши коллеги, я хочу выразить благодарность всем тем, кто работал в Страсбурге, проявили максимум выдержки, потому что там тоже были провокации. Там тоже люди выстраивались с зеленкой и хотели на такой бытовом уровне", - сказал Толстой на пленарном заседании во вторник.

"Я, честно говоря, переживал за членов делегации, потому что 18 человек, в том числе многие заслуженные и известные всей стране. Представляете, что бы было, если бы было такое нападение физическое на членов делегации? А это было вполне возможно. Вот такой вот уровень, такой накал", - добавил парламентарий.