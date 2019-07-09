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РИА Новости

В московском метро запустили тематический поезд "Спасибо, донор!"

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчастники церемонии открытия парада поездов Московского метро
Участники церемонии открытия парада поездов Московского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Тематический поезд "Спасибо, донор!" запустили в московском метро, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.
"Во вторник в московском метрополитене запустили поезд, посвященный донорству крови "Спасибо, донор!" Тематический состав будет курсировать на Таганско-Краснопресненской линии до конца года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что в вагонах пассажиры смогут познакомиться с интересными фактами и полезной информацией о донорстве крови, донорских движениях, прочитать истории спасения пациентов, которым помогла донорская кровь, узнать об учреждениях службы крови.
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МоскваЗдоровьеМосковский метрополитенОбщество
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