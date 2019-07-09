Нижегородская область представила на ИННОПРОМ плавающий гусеничный самосвал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Нижегородская область представила плавающий гусеничный самосвал на международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Нижегородский завод транспортно-технологических машин — ООО НПО "Транспорт" - представил на ИННОПРОМ гусеничный тягач ТТМ-32, который в настоящее время не имеет аналогов в мире. Сегодня это - единственный существующий плавающий гусеничный самосвал. При его создании были применены уникальные технические и инженерные решения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спецавтотехникой производства нижегородского НПО "Транспорт" заинтересовался Ханты-Мансийский автономный округ.
"Делегация Нижегородской области на ИННОПРОМ обсудила перспективы сотрудничества региона с Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО). В частности, достигнуты предварительные договорённости о поставках судов Марс 10, Марс 25, универсальной грузовой платформы на воздушной подушке и судна на воздушной подушке "Феникс" производства нижегородского предприятия АО "Флот", - отмечается в сообщении.
По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, на встрече также обсудили возможность строительства сборочных производств АО "Флот" и НПО "Транспорт" на территории ХМАО, что позволит снизить стоимость нижегородской продукции для потребителей из северных регионов России и расширить рынок сбыта нижегородских предприятий.
Нижегородская область презентовала на ИННОПРОМ-2019 более 30 инновационных проектов. Среди них — производство порошковой металлургии, система управления полным жизненным циклом предприятия "Цифровое предприятие", не имеющая аналогов в мире разработка для реабилитации после мышечных травм "кибертренер", нейроробот и другие.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ – главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная Минпромторгом в Екатеринбурге. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий. В 2019 году ИННОПРОМ проходит с 8 по 11 июля. Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером выставки.