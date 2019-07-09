Нижегородская область представила на ИННОПРОМ плавающий гусеничный самосвал

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл — РИА Новости. Нижегородская область представила плавающий гусеничный самосвал на международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Нижегородский завод транспортно-технологических машин — ООО НПО "Транспорт" - представил на ИННОПРОМ гусеничный тягач ТТМ-32, который в настоящее время не имеет аналогов в мире. Сегодня это - единственный существующий плавающий гусеничный самосвал. При его создании были применены уникальные технические и инженерные решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецавтотехникой производства нижегородского НПО "Транспорт" заинтересовался Ханты-Мансийский автономный округ.

"Делегация Нижегородской области на ИННОПРОМ обсудила перспективы сотрудничества региона с Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО). В частности, достигнуты предварительные договорённости о поставках судов Марс 10, Марс 25, универсальной грузовой платформы на воздушной подушке и судна на воздушной подушке "Феникс" производства нижегородского предприятия АО "Флот", - отмечается в сообщении.

По словам вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина, на встрече также обсудили возможность строительства сборочных производств АО "Флот" и НПО "Транспорт" на территории ХМАО, что позволит снизить стоимость нижегородской продукции для потребителей из северных регионов России и расширить рынок сбыта нижегородских предприятий.

Нижегородская область презентовала на ИННОПРОМ-2019 более 30 инновационных проектов. Среди них — производство порошковой металлургии, система управления полным жизненным циклом предприятия "Цифровое предприятие", не имеющая аналогов в мире разработка для реабилитации после мышечных травм "кибертренер", нейроробот и другие.