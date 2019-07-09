На сайте с результатами ЕГЭ выявили незаконный сбор персональных данных

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роскомнадзор обнаружил сайт по проверке результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ), на котором собирались персональные данные с нарушением законодательства, сообщается на портале ведомства.
"На основании поступивших обращений граждан специалистами Роскомнадзора установлены признаки нарушения законодательства в области персональных данных на интернет-ресурсах по проверке предварительных результатов единого государственного экзамена", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на одном из сайтов без документов или иных сведений, определяющих политику конфиденциальности, осуществлялся сбор такой персональной информации, как фамилия, имя, отчество и паспортные данные. Кроме того, не было сведений о реализуемых владельцем сайта требованиях к защите персональных данных. Ведомство указывает, что в настоящее время страница недоступна.
Также Роскомнадзор просит информировать о подобных нарушениях через форму обращений на своем сайте, отмечается в сообщении.