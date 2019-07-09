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РИА Новости

Глава Крыма пообещал помощь в выделении земли для хосписа

Вчера, 12:50
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Власти Крыма окажут помощь в выделении земельных участков по льготной стоимости для создании центра оказания паллиативной помощи в регионе на 80 коек, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
"Где-то если застряли документы, столкнем, поможем. Если предлагают варианты, неадекватные с точки зрения арендной платы, - поможем, найдем варианты", - сказал Аксенов, отметив, что намерен встретиться с инициаторами создания хосписа в четверг.
Проект создания хосписа на 80 коек (из них 20 детских) предварительной стоимостью около 300 миллионов рублей пытаются реализовать организаторы фонда "Сердце Крыма". Пребывание смертельно больных людей в хосписе будет бесплатным, сообщила президент фонда Эльзара Абибулаева. Хоспис, по уже опробованной практике, будет существовать на средства благотворителей и компенсационные выплаты из госбюджета.
По словам Абибулаевой, Крыму и Севастополю, где в медучреждениях уже есть 235 коек для оказания паллиативной помощи, дополнительно требуется не менее 200 коек.
Президент РФ Владимир Путин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время посещения Детского хосписа в Санкт-Петербурге. 6 января 2019
6 января, 19:06
Путин пообещал хосписам регулярную бюджетную поддержку
Намерения оказать помощь в реализации проекта уже высказали некоторые крымчане - проектировочная компания пообещала бесплатно создать проект центра, другая - выполнить земельные работы, рассказала Абибулаева. Консультационную помощь в проекте создания центра оказания паллиативной помощи оказывают коллеги из Казани и Москвы, факт обращения крымчан к фонду помощи хосписам "Вера" по программе взаимодействия с регионами подтвердила РИА Новости руководитель фонда Анна Федермессер.
Создание еще одного "Крымского детского хосписа" курирует в Крыму настоятель Свято-Екатерининского храма города Симферополя иерей Дионисий Волков. В мае правительство региона передало здание бывшей школы в селе Новозбурьевка в Симферопольском районе центру для создания центра оказания паллиативной помощи детям, сейчас ведутся предпроектные работы. Все средства, выделяемые на строительство хосписа, являются благотворительными, сообщил РИА Новости настоятель. Хоспис будет рассчитан на 10-12 коек.
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Сергей Аксенов (политик)КрымОбщество
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