Глава Крыма пообещал помощь в выделении земли для хосписа

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Власти Крыма окажут помощь в выделении земельных участков по льготной стоимости для создании центра оказания паллиативной помощи в регионе на 80 коек, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

"Где-то если застряли документы, столкнем, поможем. Если предлагают варианты, неадекватные с точки зрения арендной платы, - поможем, найдем варианты", - сказал Аксенов, отметив, что намерен встретиться с инициаторами создания хосписа в четверг.

Проект создания хосписа на 80 коек (из них 20 детских) предварительной стоимостью около 300 миллионов рублей пытаются реализовать организаторы фонда "Сердце Крыма". Пребывание смертельно больных людей в хосписе будет бесплатным, сообщила президент фонда Эльзара Абибулаева. Хоспис, по уже опробованной практике, будет существовать на средства благотворителей и компенсационные выплаты из госбюджета.

По словам Абибулаевой, Крыму и Севастополю, где в медучреждениях уже есть 235 коек для оказания паллиативной помощи, дополнительно требуется не менее 200 коек.

Намерения оказать помощь в реализации проекта уже высказали некоторые крымчане - проектировочная компания пообещала бесплатно создать проект центра, другая - выполнить земельные работы, рассказала Абибулаева. Консультационную помощь в проекте создания центра оказания паллиативной помощи оказывают коллеги из Казани и Москвы, факт обращения крымчан к фонду помощи хосписам "Вера" по программе взаимодействия с регионами подтвердила РИА Новости руководитель фонда Анна Федермессер.