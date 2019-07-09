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РИА Новости

Более тысячи человек погибли в боях вокруг ливийского Триполи

Вчера, 12:50
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© AP Photo / Hazem AhmedСторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
© AP Photo / Hazem Ahmed
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более тысячи человек погибли, еще свыше 5,5 тысячи получили ранения в результате конфликта вокруг ливийского города Триполи, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ранее сообщалось о гибели в результате боевых действий 739 человек, число пострадавших составляло 4407.
"В то время как кризис (вокруг) Триполи вступает в свой четвертый месяц, число погибших составляет 1048 человек, в том числе 106 гражданских лиц, и 5558 раненых, в том числе 289 гражданских лиц", - сообщило ливийское отделение ВОЗ в Twitter.
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"ВОЗ продолжает направлять врачей и медицинские средства для оказания помощи больницам. Наши команды провели более 1,7 тысячи хирургических операций за три месяца", - отмечается в заявлении.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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