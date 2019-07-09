Ученые нашли следы "черной смерти" в ледниках Гренландии и России

Зубы и кости этих людей, погибших от чумы, помогли ученым собрать геном их “киллера”

© Фото : Museum of London Зубы и кости этих людей, погибших от чумы, помогли ученым собрать геном их “киллера”

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Изучение следов свинца в многовековых льдах Гренландии и российской Арктики позволило ученым найти новые подтверждения того, что средневековая эпидемия чумы стала настоящей катастрофой для экономики Европы. Выводы исследователей опубликованы в журнале . Изучение следов свинца в многовековых льдах Гренландии и российской Арктики позволило ученым найти новые подтверждения того, что средневековая эпидемия чумы стала настоящей катастрофой для экономики Европы. Выводы исследователей опубликованы в журнале PNAS

"Постоянный рост концентрации свинца во льдах, сформировавшихся в раннем и позднем Средневековье, говорит о том, что экономика Европы в то время быстро развивалась. Этот рост прекратился в XIII-XVI веках, когда Европу потрясли эпидемии чумы, а концентрация свинца во льдах упала", — рассказывает Джо Макконнел (Joe McConnel) из Пустынного исследовательского института в Рено (США).

В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост населения Земли могли влиять на климат и экологию до наступления индустриальной эпохи (с которой обычно связывают глобальное потепление и резкий рост концентрации вредных веществ в атмосфере, воде и почве).

К примеру, год назад австралийские климатологи проанализировали целый ряд природных климатических "летописей" и выяснили, что глобальное потепление могло начаться не в середине XX века, а в 1880-1890 годах, когда Европа и Америка переживали пик промышленного развития.

Кроме того, историки и климатологи давно интересуются еще одной "визитной карточкой" человеческой цивилизации — тенденцией загрязнять природу свинцом и другими тяжелыми металлами. Древние римляне и многие другие народы активно использовали свинец для изготовления посуды и различных предметов домашнего обихода, трубопроводов и даже для производства сахара.

Первое подобное исследование ученые провели два года назад: изучили химический состав льдов, формировавшихся в Швейцарских и Итальянских Альпах на протяжении последних двух тысяч лет. В результате обнаружилось, помимо неожиданно высокого уровня загрязнения атмосферы, что экономическое развитие Европы несколько раз резко останавливалось и откатывалось назад. Самый крупный эпизод оказался связан со знаменитой "черной смертью" — мощнейшей эпидемией чумы в 1349-1353 годах.

Если верить данным из Альп, тогда производство свинца на несколько десятилетий практически полностью прекратилось из-за гибели примерно трети населения Европы и разрушения всех экономических и торговых связей. Многие историки не поверили в столь катастрофичные результаты, так что сторонники и противники этой гипотезы стали искать подтверждения.

"В отличие от наших прошлых исследований и работ коллег, сейчас мы использовали не один, а сразу три десятка образцов льда. Наш анализ подтвердил, что даже до промышленной революции свинец начал скапливаться в больших количествах во всех уголках Арктики и его единственным источником действительно могли быть только европейские металлургические выбросы", — продолжает Макконнел.

Ученый отметил, что образцы льда добыты не в Альпах, а в весьма удаленных друг от друга точках Арктики — на поверхности ледового щита Гренландии и у берегов российской Северной Земли.

Сравнивая доли свинца в образцах, исследователи не только смогли проверить заявления коллег, но и локализовать источники выбросов и связать их с конкретными шахтами, а также с ростом и падением экономики отдельных регионов Европы.

К примеру, удалось обнаружить следы быстрого роста экономики Франции в 700-1000 годах и одновременного увядания бывшей Римской империи, а также свидетельства зарождения первых немецких государств и феодальных владений. Что интересно, Европа вышла на уровень Древнего Рима только к началу XII века, и это говорит о колоссальном снижении в экономике после падения Pax Romana.

Помимо этого, ученые зафиксировали еще несколько резких коллапсов экономики, связанных c другими пандемиями: античной чумой Юстиниана и эпидемиями Киприана и Антонинов во II и III веках, тоже, предположительно, вызванными чумной палочкой.

Удалось обнаружить первые следы и двух мощных эпидемий холеры, поразивших Россию и Европу в середине XIX века. Эти вспышки болезни особенно сильно сказались на количестве свинца в российских арктических льдах и породили негативный эффект, сопоставимый по воздействию на экономику с эпидемиями чумы.