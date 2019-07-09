В Московском зоопарке рассказали о состоянии спасенной волчицы

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Волчица Поля, которую спасли из ловушки браконьеров, чувствует себя хорошо, немного хромает, но лапа ее не беспокоит, рассказал РИА Новости представитель Московского зоопарка.

Как ранее сообщили в зоопарке, в мае этого года им передали двух тундровых волков – Петю и Полю. Будучи на воле, волчица сломала лапу в капкане браконьеров, Петя привел волчицу к спасателям. Сначала волки жили в Центре воспроизводства редких видов, пока лапа Поли не срослась. Затем было принято решение передать их в столичный зоосад.

"Она прекрасно себя чувствует. Сейчас у них идет линька, поэтому может выглядеть худенькой. Лапа ее не беспокоит. Она ее использует нормально, хромает только немного", - сказал собеседник агентства.