В Финляндии указатели на английском языке признали незаконными

ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл — РИА Новости. Указатели на английском языке без дублирования информации на государственных финском и шведском языках размещены в некоторых городах Финляндии незаконно и должны быть исправлены, следует из выводов парламентского омбудсмена Петри Яаскелайнена.

Ранее омбудсмену была подана жалоба на указатели No Drone Zones с использованием только английского языка, размещённые в центре некоторых финских городов, включая столицу. Ведомство Traficom, ответственное за установку указателей, пояснило, что знаки размещены в популярных туристических районах, где информация с использованием государственных языков не будет понятна иностранцам.

"Указатели нарушают Закон о языке Финляндии, в котором говорится, что официальные сообщения должны быть на финском и шведском языках... Символ дрона, сопровождаемый текстом на английском языке, не всегда будет понятен человеку, который не знает, что такое дрон или не владеет английским языком", - говорится в выводах омбудсмена.

В ведомстве Traficom уже заявили, что английский с указателей исчезнет.

"Конечно, все три языка являются нашей целью, но знаки имеют разные размеры. Если размер шрифта станет неоправданно малым, нам придется довольствоваться только финским и шведским языками", - указали в Traficom.