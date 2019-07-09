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РИА Новости

В Финляндии указатели на английском языке признали незаконными

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХЕЛЬСИНКИ, 9 июл — РИА Новости. Указатели на английском языке без дублирования информации на государственных финском и шведском языках размещены в некоторых городах Финляндии незаконно и должны быть исправлены, следует из выводов парламентского омбудсмена Петри Яаскелайнена.
Ранее омбудсмену была подана жалоба на указатели No Drone Zones с использованием только английского языка, размещённые в центре некоторых финских городов, включая столицу. Ведомство Traficom, ответственное за установку указателей, пояснило, что знаки размещены в популярных туристических районах, где информация с использованием государственных языков не будет понятна иностранцам.
"Указатели нарушают Закон о языке Финляндии, в котором говорится, что официальные сообщения должны быть на финском и шведском языках... Символ дрона, сопровождаемый текстом на английском языке, не всегда будет понятен человеку, который не знает, что такое дрон или не владеет английским языком", - говорится в выводах омбудсмена.
В ведомстве Traficom уже заявили, что английский с указателей исчезнет.
В центре Хельсинки
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"Конечно, все три языка являются нашей целью, но знаки имеют разные размеры. Если размер шрифта станет неоправданно малым, нам придется довольствоваться только финским и шведским языками", - указали в Traficom.
Ранее сообщалось, что государственная комиссия по финскому языку выразила озабоченность статусом государственных языков, сфера употребления которых постоянно сужается – в основном за счет расширения использования в обществе английского языка.
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