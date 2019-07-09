В Таллине задержали руководителя "Русской школы Эстонии"

"Мстислав задержан, полиция пришла к нему домой во вторник утром. Последний раз он выходил на связь около 11 часов", — рассказала она.

"Русская школа Эстонии" существует с 2004 года. Ее цель — поддержка и развитие обучения детей на русском языке в балтийской республике. Деятельность школа начала в Тарту с борьбы за сохранение русской Пушкинской гимназии. В 2010 году на республиканской открытой конференции был избран совет объединения "Русская школа Эстонии".