В Таллине задержали руководителя "Русской школы Эстонии"

ТАЛЛИН, 9 июл — РИА Новости. Таллинская полиция задержала председателя правления некоммерческого объединения "Русская школа Эстонии" Мстислава Русакова. Об этом Sputnik Эстония сообщила представитель объединения Алиса Блинцова.
"Мстислав задержан, полиция пришла к нему домой во вторник утром. Последний раз он выходил на связь около 11 часов", — рассказала она.
Юрист-правозащитник Сергей Середенко со ссылкой на члена правления "Русской школы Эстонии" Олега Назмутдинова подтвердил, что в квартиру Русакова пришла полиция.
"Позвонил Олег Назмутдинов, сказал, что у Мстислава Русакова сейчас проводится обыск (читай — погром)", — написал правозащитник в фейсбуке.
С чем связаны действия полицейских в отношении главы "Русской школы Эстонии", пока неизвестно.
"Русская школа Эстонии" существует с 2004 года. Ее цель — поддержка и развитие обучения детей на русском языке в балтийской республике. Деятельность школа начала в Тарту с борьбы за сохранение русской Пушкинской гимназии. В 2010 году на республиканской открытой конференции был избран совет объединения "Русская школа Эстонии".
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