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РИА Новости

Число официально безработных россиян за неделю снизилось на 1,8%

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Работа отдела кадров. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Численность официально безработных россиян с 26 июня по 3 июля снизилась на 1,8% - до 739,09 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда.
"С 26 июня по 3 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,8% и составила 739,09 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 80 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Новосибирской, Омской, Тюменской областях, республиках Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах.
Рост численности безработных отмечается в Ленинградской и Ярославской областях. Не изменилась численность безработных в Севастополе, Брянской и Костромской областях.
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В ведомстве уточнили, что по состоянию на 3 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 96856 человек.
В пресс-службе Минтруда добавили, что 3 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 3 июля работодатели заявили в органы службы занятости 1,76 миллиона вакансий.
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