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РИА Новости

Россия будет работать с теми руководителями Евросоюза, которых выбрал народ

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии "Новая Европа: чего ждать России?" в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Мария Князева. Россия будет работать с теми руководителями институтов власти Евросоюза, которые выбраны народом стран ЕС и будут утверждены Союзом, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Мы в любом случае будем иметь дело с теми руководителями ЕС, которых выбрали народы стран-членов и их лидеры", - сказал он.
Смена ключевых фигур в руководстве Евросоюзом, а именно Еврокомиссии, Евросовета, должна произойти к концу текущего года. Саммит ЕС на прошлой неделе, после длительных переговоров, предложил министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии, избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост нового главы Евросовета, а также выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ и главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне. Кроме того, в конце мая прошли выборы в Европарламент и его обновленный состав на первой пленарной сессии в начале июля избрал своего нового председателя.
Практически все предложенные саммитом ЕС кандидаты, за исключением нового главы Евросовета, еще должны пройти утверждение Европарламентом. При этом в ЕП ранее заявили, что лидеры большинства политических групп парламента выразили сильные сомнения относительно решений глав государств ЕС по кандидатам.
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Вчера, 09:52
Чижов прокомментировал ситуацию вокруг выборов в руководство ЕС
Европарламент и панъевропейские партии настаивали на выборе нового главы ЕК из числа "ведущих кандидатов", представлявших основные политические движения на выборах в ЕП и прошедших первичный отбор в ходе внутренних "праймериз". Эти же кандидаты участвовали в телевизионных дебатах. Однако в итоге они не были выдвинуты на соответствующие посты в ЕС лидерами стран союза.
Формально председатель ЕК не избирается европейскими гражданами, но для придания процессу отбора большей демократичности в 2014 году была применена система выдвижения кандидатов от ведущих партий, представленных в ЕП. Она предполагает, что приоритетное право занять пост получает кандидат, чья партия получила больше всего мест в Европарламенте. Против системы "ведущего кандидата" открыто выступил Париж, его поддержали еще несколько стран. Они считали, что Евросовет, как высший орган управления ЕС, в соответствии со своей институциональной ролью имеет право внести на рассмотрение и утверждение Европарламенту кандидатуры, не связанные процессами внутрипартийного отбора, но при этом обладающие необходимым опытом и компетенциями.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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ПолитикаВладимир ЧижовЕвросоюз
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