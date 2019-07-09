Власти будут пополнять дорожные фонды при дорогой нефти за счет бюджета

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пополнение дорожных фондов РФ при росте цены на нефть свыше 70 долларов за баррель для компенсации роста цен на битум будет происходить не за счет изменения налогового законодательства в части акцизов, а в рамках бюджетного законодательства - средств федерального бюджета или Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать механизм сглаживания колебаний цен на дорожный битум. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что этот механизм будет предполагать, что если цены на нефть будут превышать 70 долларов за баррель, правительство будет готовить предложения по увеличению средств дорожных фондов.

"Это будет в рамках межбюджетных отношений решаться, внутри бюджетного законодательства. Источники покрытия будут - либо федеральный бюджет, либо Фонд национального благосостояния. Мы не будем в рамках налогового законодательства искать источники компенсаций. Это точно", - сказал Сазанов.