Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T11:53Z
https://ria.ru/20190709/1556340005.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_0:174:3072:1902_1036x0_80_0_0_49ee4d1ed767ded4fa6532b32a340a8c.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил вероятность дефолта США

Вчера, 11:53
1022
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вероятность дефолта США равна нулю, это невозможная ситуация, при необходимости Конгресс сможет поднять "потолок" госдолга страны, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября, говорится в докладе аналитического вашингтонского Центра двухпартийной политики. Как сообщают аналитики, "дата, когда федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно, может наступить в первой половине сентября". Авторы документа подчеркивают, что в июле и августе минфин США продолжит расходовать средства на первоочередные и чрезвычайные меры.
Изображение Бенджамина Франклина с подбитым глазом на банкноте номиналом в 100 долларов США
Вчера, 09:32
Соединенным Штатам угрожает дефолт – насколько это страшно?Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре. Что это значит, в эфире радио Sputnik объяснил эксперт Юрий Рогулев.
"США никогда не объявляли дефолта по своему долгу. В аналогичной ситуации, когда долг достигал "потолка", например, во времена администрации Барака Обамы в 2013 году и США грозил дефолт из-за трат по программам Obamacare (реформа здравоохранения и защиты пациентов в США - ред.), Конгресс согласился поднять этот "потолок", - сказал Осадчий.
По данным минфина США, национальный долг США на 5 июля 2019 года составил 22,02 триллиона долларов, что превышает ожидаемый номинальный ВВП США за 2019 год в 21,3 триллиона долларов (по оценке МВФ).
"Вероятность дефолта не просто низкая, а равно нулю. Это невозможная ситуация", - резюмировал аналитик.
В начале 2019 года телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США сообщал, что государственный долг США вырос более чем на два триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов. По информации Бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.
Американские доллары
20 июня, 08:00
Ссудный день: даже союзники США избавляются от долларовых активов
980105
Обсудить 0
СШАЭкономика
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Предупреждающий знак о радиоактивности
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова
Суд признал законность ареста экс-главы Раменского района Подмосковья
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Покупатель берет минеральную воду Боржоми с полки супермаркета
Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
00:09"Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях, считают эксперты
Лента новостейМолния