Эксперт оценил вероятность дефолта США

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Вероятность дефолта США равна нулю, это невозможная ситуация, при необходимости Конгресс сможет поднять "потолок" госдолга страны, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября, говорится в докладе аналитического вашингтонского Центра двухпартийной политики. Как сообщают аналитики, "дата, когда федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно, может наступить в первой половине сентября". Авторы документа подчеркивают, что в июле и августе минфин США продолжит расходовать средства на первоочередные и чрезвычайные меры.

"США никогда не объявляли дефолта по своему долгу. В аналогичной ситуации, когда долг достигал "потолка", например, во времена администрации Барака Обамы в 2013 году и США грозил дефолт из-за трат по программам Obamacare (реформа здравоохранения и защиты пациентов в США - ред.), Конгресс согласился поднять этот "потолок", - сказал Осадчий.

По данным минфина США, национальный долг США на 5 июля 2019 года составил 22,02 триллиона долларов, что превышает ожидаемый номинальный ВВП США за 2019 год в 21,3 триллиона долларов (по оценке МВФ).

"Вероятность дефолта не просто низкая, а равно нулю. Это невозможная ситуация", - резюмировал аналитик.