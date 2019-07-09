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РИА Новости
Туризм

МЧС запустило онлайн-портал для регистрации туристских групп

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТурист
Турист
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Турист. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МЧС России запустило на своем официальном сайте единый портал онлайн-сервисов, где можно оформить заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности; сервис интегрирован в единый портал госуслуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Подать обращение, заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности на рассмотрение в МЧС России теперь можно через единый портал ведомства, специально разработанный для удобства граждан", - сказал собеседник агентства, добавив, что сервис интегрирован в инфраструктуру единого портала государственных услуг (ЕПГУ).
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Он отметил, что портал обеспечивает возможность авторизации заявителей через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что гарантирует защиту размещённой информации и доступ к оказанию государственных услуг.
"Кроме того, на едином портале обеспечен доступ к сервису досудебного обжалования, через который пользователи государственных услуг могут обжаловать работу органов власти в досудебном порядке", - отметил представитель МЧС России.
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