МЧС запустило онлайн-портал для регистрации туристских групп

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. МЧС России запустило на своем официальном сайте единый портал онлайн-сервисов, где можно оформить заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности; сервис интегрирован в единый портал госуслуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Подать обращение, заявку на регистрацию туристской группы или декларацию пожарной безопасности на рассмотрение в МЧС России теперь можно через единый портал ведомства, специально разработанный для удобства граждан", - сказал собеседник агентства, добавив, что сервис интегрирован в инфраструктуру единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

Он отметил, что портал обеспечивает возможность авторизации заявителей через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), что гарантирует защиту размещённой информации и доступ к оказанию государственных услуг.