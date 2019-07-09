Минздрав не видит оснований для отмены запрета на продажу алкоэнергетиков

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основания для отмены запрета на производство и продажу в России алкоэнергетиков отсутствуют, так как напиток негативно влияет на здоровье и способен ускорять пристрастие молодежи к алкоголю, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

В понедельник газета "Известия" сообщила, что вопрос о российском запрете на производство и оборот алкоэнергетиков планируется рассмотреть на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК, вопрос еще не рассматривался на заседании коллегии, идут дополнительные консультации.

"Основания для отмены действующего в настоящее время запрета производства и оборота алкогольной продукции, содержащей кофеин, отсутствуют", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что сочетание этилового спирта и тонизирующих веществ, которые входят в состав слабоалкогольных напитков, ускоряет пристрастие к алкоголю, и в основном это касается молодежи, так как именно в этой возрастной группе алкоэнергетики пользуются популярностью из-за ценовой доступности. Кроме того, были выявлены случаи, когда продукцию продавили по более низкой цене, чем неалкогольные аналоги, добавили в ведомстве.