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РИА Новости

Минздрав не видит оснований для отмены запрета на продажу алкоэнергетиков

Вчера, 11:48
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основания для отмены запрета на производство и продажу в России алкоэнергетиков отсутствуют, так как напиток негативно влияет на здоровье и способен ускорять пристрастие молодежи к алкоголю, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
В понедельник газета "Известия" сообщила, что вопрос о российском запрете на производство и оборот алкоэнергетиков планируется рассмотреть на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК, вопрос еще не рассматривался на заседании коллегии, идут дополнительные консультации.
"Основания для отмены действующего в настоящее время запрета производства и оборота алкогольной продукции, содержащей кофеин, отсутствуют", - говорится в сообщении.
В Минздраве отметили, что сочетание этилового спирта и тонизирующих веществ, которые входят в состав слабоалкогольных напитков, ускоряет пристрастие к алкоголю, и в основном это касается молодежи, так как именно в этой возрастной группе алкоэнергетики пользуются популярностью из-за ценовой доступности. Кроме того, были выявлены случаи, когда продукцию продавили по более низкой цене, чем неалкогольные аналоги, добавили в ведомстве.
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Специалисты отмечают также и крайне негативное воздействие алкоэнергетиков на здоровье человека, в том числе психическое. В числе последствий их употребления - асоциальное поведение и неверная оценка собственного поведения, подчеркнули в пресс-службе. Поэтому запрет производства для внутреннего рынка России алкогольной продукции, содержащей тонизирующие вещества, обоснован, резюмировали в Минздраве.
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