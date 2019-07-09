Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T11:39Z
https://ria.ru/20190709/1556339549.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155569/47/1555694771_0:283:3072:2011_1036x0_80_0_0_a4ba94fde41658fc87f4902f60e666b4.jpg
РИА Новости

В ЛНР прокомментировали заявление Савченко о предвыборной агитации в ДНР

Вчера, 11:39
4519
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНадежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 9 июл – РИА Новости. Военный эксперт, бывший официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко назвал "кощунственным" заявление депутата Верховной рады Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке терактов в центре Киева, о намерении проводить предвыборную агитацию на подконтрольной Киеву части Донбасса и территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Савченко баллотируется в парламент в одномандатном избирательном округе в Донецкой области. Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля. При этом на неподконтрольной Киеву территории голосование проводить не планируют.

"Более кощунственного заявление Савченко нельзя и придумать. Человек, который причастен к убийству мирных граждан, едет агитировать жителей народной республики, которые на законодательном уровне лишены права голоса", - написал Марочко в своем аккаунте в Twitter.

В 2016 году Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, он обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины". В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.
Надежда Савченко
10 июня, 11:45
Зеленскому предложили лишить Савченко звания Героя Украины
Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. В марте Савченко была арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, она планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. В апреле судьи Броварского районного суда Киевской области не успели продлить ей арест, после чего Савченко освободили из-под стражи.
2342142
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРНадежда СавченкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
РИА
Новости
В ЛНР вынесли приговор мужчине, сдавшему бывшего ополченца агентам СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Лента
новостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран — участниц ОБСЕ. 9 июля 2019
Лавров прокомментировал идею Зеленского о встрече в Минске
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии призвала Россию не реагировать на провокацию радикалов
Георгий Габуния
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Атомная подводная лодка Комсомолец спустя 30 лет после того, как она затонула в Норвежском море
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ "Комсомолец"
Певица Лолита Милявская
Лолита рассказала о своих чувствах во время гастролей в Донецке и Луганске
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
01:03Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом
00:24В ТПП рассказали о влиянии искусственного интеллекта на сферу производства
00:22Грузинские депутаты-оппозиционеры решили посетить Москву
00:13В Сирии семеро детей погибли в результате подрыва мины
Лента новостейМолния