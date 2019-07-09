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РИА Новости

Жителю Курганской области дали 19 лет колонии за двойное убийство

Вчера, 11:34
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ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл – РИА Новости. Курганский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам колонии особого режима за убийство двух человек, в том числе актера драмтеатра, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, в ночь на 1 октября 2018 года 30-летний житель региона в гостях у актера местного драмтеатра в ходе распития спиртных напитков ударил его ножом, актер скончался. Также мужчина убил находившуюся в гостях женщину. После этого осуждённый вынес из квартиры телевизор и кошелек с деньгами.
"На основании представленных гособвинителем доказательств Курганский областной суд вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю Зауралья. Суд … признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в", части 2 статьи 105, частью 1 статьи 158 УК РФ (убийство двух лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и кража), уточняется в сообщении.
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