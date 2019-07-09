Жителю Курганской области дали 19 лет колонии за двойное убийство

ЧЕЛЯБИНСК, 9 июл – РИА Новости. Курганский областной суд приговорил местного жителя к 19 годам колонии особого режима за убийство двух человек, в том числе актера драмтеатра, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, в ночь на 1 октября 2018 года 30-летний житель региона в гостях у актера местного драмтеатра в ходе распития спиртных напитков ударил его ножом, актер скончался. Также мужчина убил находившуюся в гостях женщину. После этого осуждённый вынес из квартиры телевизор и кошелек с деньгами.

"На основании представленных гособвинителем доказательств Курганский областной суд вынес обвинительный приговор 30-летнему жителю Зауралья. Суд … признал его виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии особого режима", - говорится в сообщении.