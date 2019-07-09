В Подмосковье запущен онлайн-сервис для определения границ сельхозземель

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области совместно с региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия и Мособлгеотрестом запустил онлайн-сервис "Агроанализ", говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.
"С помощью сервиса "Агроанализ" жители и бизнесмены Московской области смогут узнать о пересечении границ участка с землями сельскохозяйственного назначения, в том числе с особо ценными и мелиорируемыми сельскохозяйственными угодьями", - цитирует пресс-служба председателя комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.
Отмечается, что сервис также поможет узнать кадастровую стоимость земельного участка сельхозназначения. "Агроанализ" доступен на геопортале Подмосковья.
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