В Подмосковье запущен онлайн-сервис для определения границ сельхозземель

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости . Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области совместно с региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия и Мособлгеотрестом запустил онлайн-сервис "Агроанализ", говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

"С помощью сервиса "Агроанализ" жители и бизнесмены Московской области смогут узнать о пересечении границ участка с землями сельскохозяйственного назначения, в том числе с особо ценными и мелиорируемыми сельскохозяйственными угодьями", - цитирует пресс-служба председателя комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.