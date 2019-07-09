Военные медики оказали помощь 420 жителям иркутского Тулуна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Медики Центрального военного округа (ЦВО) оказали амбулаторную медицинскую помощь 420 жителям иркутского Тулуна, сообщает округ во вторник.

В Иркутской области, где из-за паводка в шести районах введен режим ЧС, в зону подтопления попали 110 населенных пунктов. Пострадали от стихии более 37 тысяч человек, погибли 23 человека, пропавшими без вести числятся девять человек.

"Начиная с 4 июля, специалисты ЦВО оказали амбулаторную медицинскую помощь 420 жителям, оказавшимся в зоне подтопления, том числе 24 детям. Военные медики провели вакцинацию от гепатита А и брюшного тифа 1 638 человек из числа группировки, задействованной в ликвидации чрезвычайной ситуации, и местного населения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по обращению министра здравоохранения Иркутской области медицинская бригада ЦВО провела вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов Тулунского психоневрологического интерната.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка.

Военные оказывают помощь пострадавшему населению: очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организуют его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду жителям, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, расчищают территорию от мусора, проводят дезинфекцию социально значимых объектов, проводят вакцинацию местного населения.