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РИА Новости

Полиция проверяет сообщение о минировании трех вузов в Харькове

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПроспект Жукова в Харькове
Проспект Жукова в Харькове
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июл - РИА новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют сообщение о минировании трех вузов в Харькове, проводится эвакуация, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.
"Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции, поступили в полицию 9 июля", - говорится в сообщении.
По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.
С 2012 года в Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
24 июня, 17:24
МВД Украины изменит порядок реагирования на сообщения о минировании
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