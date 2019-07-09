Полиция проверяет сообщение о минировании трех вузов в Харькове

КИЕВ, 9 июл - РИА новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины проверяют сообщение о минировании трех вузов в Харькове, проводится эвакуация, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции.

"Сообщение о закладке взрывчатки в учебных заведениях, расположенных на проспекте Науки, улицы Маршала Бажанова и площади Конституции, поступили в полицию 9 июля", - говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан и осмотр помещений и прилегающей территории.