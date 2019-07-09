На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел

ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Электроснабжение сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, нарушенное в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, восстановлено, сообщили во вторник РИА Новости в администрации Новоазовского района.

Ранее в администрации района сообщили, что в результате артиллерийского обстрела утром в понедельник жители 14 населенных пунктов на юге республики остались без света.