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РИА Новости

На юге ДНР восстановили нарушенное обстрелом электроснабжение сел

Вчера, 11:15
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Электроснабжение сел на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, нарушенное в результате артобстрела со стороны украинских силовиков, восстановлено, сообщили во вторник РИА Новости в администрации Новоазовского района.
Ранее в администрации района сообщили, что в результате артиллерийского обстрела утром в понедельник жители 14 населенных пунктов на юге республики остались без света.
"Восстановили поврежденный обстрелом трансформатор. На данный момент электроснабжение населенных пунктов восстановлено", - сказали в администрации района.
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