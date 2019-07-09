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РИА Новости

Аксенов уволил директора "Крымавтотранса" за нелегальные перевозки

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов потребовал уволить директора ГУП "Крымавтотранс" за систематические нелегальные перевозки и плохую работу сети автостанций на полуострове.
"Я сказал, чтобы написал заявление господин Коробчук (директор "Крымавтотранса"). Он написал заявление?", - задал Аксенов вопрос министру транспорта Крыма Сергею Карпову на заседании крымского правительства. Карпов ответил, что заявление написано.
Аксенов подверг критике работу предприятия, руководство которого не предпринимало никаких действий для ликвидации безбилетных перевозок. Аксенов отметил, что "подсадки" пассажиров без билетов в автобусы проводятся систематически, при этом кассовая выручка при увеличении пассажиропотока осталась минимальной.
Новый кандидат на должность директора предприятия должен быть представлен на следующей неделе, сказал Аксенов. Глава региона потребовал установить на всех автостанциях Крыма видеокамеры для контроля за нелегальными перевозками пассажиров и провести инвентаризацию имущества госпредприятия.
Автомобиль такси
2 июля, 11:44
В России снизилось количество нелегальных перевозчиков
Государственное унитарное предприятие республики Крым "Крымавтотранс" объединяет 62 объекта транспортной инфраструктуры (автовокзалы и автостанции), расположенные на территории полуострова и объединённые в 11 автостанционных сетей. Предприятие относится к ведению министерства транспорта республики Крым.
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Сергей Аксенов (политик)КрымПроисшествия
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