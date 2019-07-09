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РИА Новости

В ДНР заявили, что власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата"

Вчера, 11:12
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© Фото : МИД ДНР И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Власти Украины пытаются выйти из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений, предлагая включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину обсудить в Минске при участии зарубежных лидеров, "чей Крым и кого нет в Донбассе". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи пообещал, что инициатива украинского президента будет рассмотрена. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов обеспечить подобные переговоры на высоком уровне. Президент России отметил, что нельзя требовать от РФ выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине в той части, которая к Москве не относится.
Президент Украины Владимир Зеленский
8 июля, 14:19
Президент Украины наконец-то понял, что надо поговоритьВладимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске. Правда, в неожиданном формате. В Москве пока не понимают, есть ли у такого диалога перспективы.
"Киев пытается всеми возможными способами выскочить из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений в том виде, в котором они были ранее подписаны и, более того, одобрены Советом безопасности ООН", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Полпред республики отметила, что вместо того, чтобы начать прямой диалог с ДНР и ЛНР, Зеленский, как и предыдущие власти Украины, "предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями".
"(Зеленскому) стоит как можно скорее осознать тот простой факт, что свои обязательства по минскому пакету документов, особенно свои политические обязательства, Украине выполнять придется. Чем скорее новое украинское руководство смирится с этим фактом и начнет добросовестную работу... тем больше шанс возобновить мир в Донбассе и не прослыть такими же предателями народа, как и предыдущие власти Украины", - добавила Никонрова.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Ужгороде
8 июля, 20:03
Эксперт оценил условия Киева по снятию экономической блокады Донбасса Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса. В эфире радио Sputnik политический эксперт Владимир Джаралла назвал эти планы "чрезвычайно любопытными".
Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
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