Встреча Путина со студентами и аспирантами УрФУ. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин проводит встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге.
О визите главы государства в вуз накануне сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что общение пройдет в свободной форме.
"Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен. Каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами", — сказал Песков.