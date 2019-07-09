Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи

"Мы готовим сейчас поправки (ко второму чтению проекта об уполномоченных - ред.) и будем делать еще дополнительно акцент на защите прав молодежи. Образование дорогое, люди уезжают учиться за границу, потому что не видят здесь перспектив. Надо подумать, чтобы создать каркас законодательный, правоприменительный для защиты и гарантии прав нашей молодежи", - сказала Москалькова, выступая на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.