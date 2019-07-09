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РИА Новости

Москалькова призвала создать "законодательный каркас" для прав молодежи

Вчера, 11:10
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости создания "законодательного каркаса" для защиты прав российской молодежи.
"Мы готовим сейчас поправки (ко второму чтению проекта об уполномоченных - ред.) и будем делать еще дополнительно акцент на защите прав молодежи. Образование дорогое, люди уезжают учиться за границу, потому что не видят здесь перспектив. Надо подумать, чтобы создать каркас законодательный, правоприменительный для защиты и гарантии прав нашей молодежи", - сказала Москалькова, выступая на заседании фракции "Справедливая Россия" в Госдуме.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с отцом заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерием Бутиным в Москве. 26 сентября 2018
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Дума в мае приняла в первом чтении законопроект, который позволит уполномоченным по правам человека в регионах обращаться в прокуратуру с требованием о проверке решений суда и составлять исковые заявления в защиту граждан.
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Татьяна МоскальковаОбщество
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