В Калмыкии задержали подозреваемого в использовании рабского труда

ВОЛГОГРАД, 9 июл – РИА Новости. Жителя Калмыкии подозревают в использовании рабского труда, он силой заставлял работать своего земляка на территории личного подсобного хозяйства, говорится в сообщении СУ СК России по республике Калмыкия.
По версии следствия, житель села Вознесеновка Целинного района на протяжении почти полутора лет заставлял работать на себя мужчину.
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"…Применяя насилие в отношении потерпевшего, использовал труд последнего в качестве рабского по ведению подсобного хозяйства на территории своего домовладения, расположенного в селе Вознесеновка", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "использование труда человека, в отношении которого осуществляется полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по независящим от него обстоятельствам не может отказаться от выполнения работ, совершенное с применением насилия".
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, потерпевший является местным жителем.
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