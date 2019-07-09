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РИА Новости

В Хабаровском крае начинает работу форум "Горная школа"

Вчера, 11:02
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Восьмой всероссийский молодежный научно-практический форум "Горная школа", участниками которого станут 130 перспективных молодых работников Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) из Хабаровского, Приморского, Красноярского краев, Кузбасса, Хакасии, Республики Бурятия и Москвы, откроется в четверг, 11 июля, в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба СУЭК
Основной темой форума станет "Цифровизация горнодобывающего предприятия".
В рамках форума будут организованы образовательный курс по актуальным вопросам горнодобывающей промышленности, а также мероприятия по развитию личной эффективности.
Организаторы подготовили инженерные кейсы, деловые игры по темам бережливого производства и жизненного цикла технологий.
"Горная школа" пройдёт уже восьмой раз. Выпускниками Школы стали более двух тысяч молодых представителей горной отрасли из 30 регионов России. С 2018 года проект реализуется в рамках Общероссийского перечня молодёжных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2019 год, который приняли совместно Минэнерго России, Минобрнауки России и Росмолодежь", - говорится в пресс-релизе.
7 июня, 10:27
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Организаторами форума выступают АО "СУЭК", Фонд "Надежная смена", НП "Молодёжный форум лидеров горного дела", ООО "АстраЛогика" при поддержке Правительства Хабаровского края.
СУЭК – одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 64 тысяч человек. Основной акционер – Андрей Мельниченко.
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Андрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компанияНовости компаний - Экономика
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