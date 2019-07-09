В Хабаровском крае начинает работу форум "Горная школа"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Восьмой всероссийский молодежный научно-практический форум "Горная школа", участниками которого станут 130 перспективных молодых работников Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) из Хабаровского, Приморского, Красноярского краев, Кузбасса, Хакасии, Республики Бурятия и Москвы, откроется в четверг, 11 июля, в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба СУЭК

Основной темой форума станет "Цифровизация горнодобывающего предприятия".

В рамках форума будут организованы образовательный курс по актуальным вопросам горнодобывающей промышленности, а также мероприятия по развитию личной эффективности.

Организаторы подготовили инженерные кейсы, деловые игры по темам бережливого производства и жизненного цикла технологий.

"Горная школа" пройдёт уже восьмой раз. Выпускниками Школы стали более двух тысяч молодых представителей горной отрасли из 30 регионов России. С 2018 года проект реализуется в рамках Общероссийского перечня молодёжных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования на 2019 год, который приняли совместно Минэнерго России, Минобрнауки России и Росмолодежь", - говорится в пресс-релизе.