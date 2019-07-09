Три компании сырного кластера в Подмосковье построят заводы в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Первые три компании сырного кластера в Московской области начнут строительство заводов уже осенью 2019 года, сообщил в интервью РИА Новости в рамках выставки "Иннопром-2019" зампред регионального правительства Вадим Хромов.

"Три компании сырного кластера выходят на строительство заводов уже этой осенью. Через год-два мы будем производить еще больше российского мягкого и твердого сыра", – сказал собеседник агентства.

По его словам, кластер будет состоять из семи заводов, общий объем инвестиций – 20 миллиардов рублей. Как отметил Хромов, инженерная инфраструктура на территории кластера была построена за счет правительства Московской области.