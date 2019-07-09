В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива

НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Судебные приставы в Томской области в счет погашения налоговых платежей одной из пивоваренных компаний арестовали 92 тонны пенного напитка, сообщает во вторник УФССП по региону.

"В одной из организаций по производству алкогольных напитков в Кожевниковском районе в счет погашения налоговых платежей наложен арест почти на 92 тонны пива", - говорится в сообщении.

В управлении пояснили, что компания задолжала в бюджеты разных уровней более 100 миллионов рублей. Ранее в счет погашения долга приставы наложили арест на принадлежащие бизнесменам автомобиль Lexus LX 570 и бортовой прицеп. Сейчас имущество находится на оценке.

"В июне был наложен арест и на другое имущество – светлое пиво в кегах длительного срока реализации: всего более 2 тысяч емкостей объемом 30 и 50 литров. Общий объем пива составил более 92 тысяч литров на сумму почти 14 миллионов рублей", - сообщили в УФССП.