Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"

Лидер консервативной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах

АФИНЫ, 9 июл - РИА Новости. Оппозиция в Греции раскритиковала новое правительство Кириакоса Мицотакиса, сформированное по итогам досрочных парламентских выборов 7 июля.

Консервативная партия "Новая демократия" (НД) по итогам выборов получила 158 мест в 300-местном парламенте. В понедельник был назван состав правительства – в нем 51 человек, 17 министерств. Среди министров 5 женщин. 21 человек не входят в правящую партию и не являются членами парламента.

"Плохое начало"

Коалиция радикальных левых СИРИЗА, после выборов оказавшаяся в оппозиции, назвала формирование правительства "плохим началом".

"Новая правительственная схема НД не является ни новой, ни маленькой, ни гибкой, как заявлял Мицотакис", - говорится в заявлении СИРИЗА.

"Бывшие министры периода 2012-14 годов, а также ряд непарламентских, неолиберальных технократов, заместители министров с полномочиями, которые до недавнего времени имели генеральные секретари (министерств), передача компетенций по делам беженцев, а также по вопросам исправительной политики в министерство защиты граждан, - это то, чего нет ни в одой другой европейской стране", - считает СИРИЗА.

По ее мнению, включение в кабинет 51 министра и заместителей министров должны покрыть честолюбие как можно большего числа руководителей "Новой демократии", а единственное, что редко встречается в новом правительстве Мицотакиса, - это женщины.

"Плохое начало, уже в первый день", - заключила СИРИЗА.

Левоцентристское Движение перемен КИНАЛ считает, что НД пошла по пути СИРИЗА, привлекая в правительство членов других партий. В состав кабинета вошли министр культуры Лина Мендони и министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис, бывшие членами движение. Комиссия по этике исключила их из КИНАЛ.

"Судить о новом правительстве будет по его работе граждане. Движение перемен будет ответственной и программной оппозицией, будет отстаивать интересы народа", - говорится в комментарии движения.

КИНАЛ отмечает, что в "гигантском" правительстве Мицотакиса есть представители других политических сил. "Это доказывает, что нынешний премьер-министр подражает практике господина Ципраса", - заявило КИНАЛ.

Ципрас назначал на министерские должности представителей других партий.

Компартия Греции КПГ заявила, что многие министры уже известны проведением антинародной политики.

"Министры нового правительства НД - это, в основном, известные и опытные в реализации антинародной политики руководители. Некоторые из них "отличились" как министры предыдущего правительства (Антониса) Самараса (в 2012-2015 годах), и сегодня они возвращаются, находя почву с антинародным законами и решениями правительства СИРИЗА", – заявила пресс-служба КПГ.

"Главное - результат"

Официальный представитель нового правительства Стелиос Петсас считает, что о работе надо судить по итогам, а не по количеству министров.

Петсас заявил во вторник утром телеканалу Skai, что в другие, более благоприятные времена, одним из основных критериев могла бы быть гибкость схемы, но сейчас главной целью является эффективность.