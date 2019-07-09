В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала шесть случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть фактов открытия огня в провинциях: Хама – четыре, Латакия – два. Турецкой частью представительства зафиксирован один факт открытия огня в провинции Хама.
Добавляется, что в течение суток российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии акций не проводил.
В Минобороны добавили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось - 2531. Число вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним - 234.