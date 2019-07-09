Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить экономические санкции в отношении Грузии и возбудить уголовное дело против ведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России.

В воскресенье вечером грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Позже саморегулирующая комиссия ТВ отстранила Габунию от работы на два месяца.

"Одних извинений со стороны грузинских чиновников и политиков любого уровня недостаточно", – написал Аксенов на своей странице " ВКонтакте ".

По мнению главы Крыма, Габуния должен быть не просто отстранен от работы, "а наказан по всей строгости российских законов".

"Поддерживаю предложение о возбуждении против Габунии уголовного дела. Согласие или несогласие властей Грузии на его экстрадицию в нашу страну станет показателем их способности и желания обуздать потерявших берега радикалов", - заявил Аксенов.

Он также поддержал расширение экономических ограничений в отношении Грузии.

"Русофобия должна быть максимально убыточной как для конкретных персонажей, так и для государств, которые допускают подобные безобразия. Санкции помогут выработать у русофобских режимов правильные поведенческие рефлексы", - написал Аксенов.