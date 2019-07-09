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РИА Новости

Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал усилить экономические санкции в отношении Грузии и возбудить уголовное дело против ведущего канала "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России.
В воскресенье вечером грузинский телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами. Позже саморегулирующая комиссия ТВ отстранила Габунию от работы на два месяца.
"Одних извинений со стороны грузинских чиновников и политиков любого уровня недостаточно", – написал Аксенов на своей странице "ВКонтакте".
По мнению главы Крыма, Габуния должен быть не просто отстранен от работы, "а наказан по всей строгости российских законов".
Ксения Собчак
Вчера, 04:40
Собчак отреагировала на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
"Поддерживаю предложение о возбуждении против Габунии уголовного дела. Согласие или несогласие властей Грузии на его экстрадицию в нашу страну станет показателем их способности и желания обуздать потерявших берега радикалов", - заявил Аксенов.
Он также поддержал расширение экономических ограничений в отношении Грузии.
"Русофобия должна быть максимально убыточной как для конкретных персонажей, так и для государств, которые допускают подобные безобразия. Санкции помогут выработать у русофобских режимов правильные поведенческие рефлексы", - написал Аксенов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о выходке в эфире телеканала "Рустави 2", заявлял, что в Грузии отмечаются все новые обострения русофобских припадков, в Кремле считают их последствием нежелания государства приструнить экстремистски настроенных молодчиков. МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
8 июля, 20:40
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
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Скандал вокруг "Рустави 2"Сергей Аксенов (политик)ГрузияВ мире
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