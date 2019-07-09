В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи

Как рассказал агентству представитель совета провинции Шамсул Хак Барикзай, воздушная атака была проведена в понедельник вечером около города Пули-Хумри. По его словам, она была направлена на укрытие талибов, но удар пришелся на жилой дом в расположенной рядом деревне. Барикзай не уточнил, произвели ли удар афганские ВВС или силы НАТО.