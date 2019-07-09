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РИА Новости

В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи

Вчера, 10:21
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь человек из одной семьи, в том числе женщины и дети, погибли в результате авиаудара по укрытию радикальной группировки "Талибан" в северной афганской провинции Баглан, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Как рассказал агентству представитель совета провинции Шамсул Хак Барикзай, воздушная атака была проведена в понедельник вечером около города Пули-Хумри. По его словам, она была направлена на укрытие талибов, но удар пришелся на жилой дом в расположенной рядом деревне. Барикзай не уточнил, произвели ли удар афганские ВВС или силы НАТО.
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин на брифинге в Москве. 23 марта 2018
27 июня, 16:07
Россия призвала Афганистан и международную коалицию усилить борьбу с ИГ*
В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
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