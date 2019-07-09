В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Семь человек из одной семьи, в том числе женщины и дети, погибли в результате авиаудара по укрытию радикальной группировки "Талибан" в северной афганской провинции Баглан, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Как рассказал агентству представитель совета провинции Шамсул Хак Барикзай, воздушная атака была проведена в понедельник вечером около города Пули-Хумри. По его словам, она была направлена на укрытие талибов, но удар пришелся на жилой дом в расположенной рядом деревне. Барикзай не уточнил, произвели ли удар афганские ВВС или силы НАТО.
В Афганистане уже много лет продолжается противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.