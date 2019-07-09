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РИА Новости

В Хакасии объявили штормовое предупреждение

Вчера, 10:18
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КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Хакасии о ливнях, граде и шквалистом ветре в ближайшие два дня, сообщает республиканский главк МЧС.
"По информации Хакасского гидрометцентра, 10 и 11 июля 2019 года по Республике Хакасия ожидаются дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, местами при грозах шквал до 25 м/с. Специалисты ГУМЧС России по Хакасии призывают граждан проявить максимальную осторожность при обращении с огнем и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях направлено властям и руководителям объектов экономики. Спасатели предупредили, что непогода может нарушить работу ЖКХ, энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.
В данный момент в столице Хакасии Абакане, по данным сервиса "Яндекс.Погода", температура составляет около 30 градусов, солнечно.
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