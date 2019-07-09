В Хакасии объявили штормовое предупреждение

КРАСНОЯРСК, 9 июл — РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Хакасии о ливнях, граде и шквалистом ветре в ближайшие два дня, сообщает республиканский главк МЧС.

"По информации Хакасского гидрометцентра, 10 и 11 июля 2019 года по Республике Хакасия ожидаются дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град, усиление северо-западного ветра до 13-18 м/с, местами при грозах шквал до 25 м/с. Специалисты ГУМЧС России по Хакасии призывают граждан проявить максимальную осторожность при обращении с огнем и соблюдать правила личной безопасности", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях направлено властям и руководителям объектов экономики. Спасатели предупредили, что непогода может нарушить работу ЖКХ, энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.