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РИА Новости

Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Илья Питалев
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов надеется, что России при новом руководстве в институтах власти Евросоюза удастся возобновить сотрудничество с ЕС по различным направлениям.
"Как они себя поведут в отношении России, говорить рано. Будем надеяться, что здравый смысл в Евросоюзе возобладает, и при новом руководстве нам удастся возобновить сотрудничество по различным направлениям, в том числе в его парламентском измерении, которое находится в "спящем" режиме последние пять лет", - сказал Чижов в интервью РИА Новости.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции. Кроме того в ЕС были заморожены определенные направления сотрудничества с РФ.
Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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Владимир ЧижовЕвросоюзРоссияВ мире
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