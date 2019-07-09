Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов надеется, что России при новом руководстве в институтах власти Евросоюза удастся возобновить сотрудничество с ЕС по различным направлениям.

"Как они себя поведут в отношении России, говорить рано. Будем надеяться, что здравый смысл в Евросоюзе возобладает, и при новом руководстве нам удастся возобновить сотрудничество по различным направлениям, в том числе в его парламентском измерении, которое находится в "спящем" режиме последние пять лет", - сказал Чижов в интервью РИА Новости.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции. Кроме того в ЕС были заморожены определенные направления сотрудничества с РФ.

Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.