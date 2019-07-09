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РИА Новости

Диалог Белграда и Приштины зашел в тупик, считает Чижов

Вчера, 10:13
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз приложил немало усилий к тому, чтобы организовать диалог между Белградом и Приштиной, но процесс зашел в тупик и в этом отчасти можно винить сам ЕС, сказал в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Балканы остаются проблемным регионом с общеевропейской точки зрения. И главная проблемная территория там – это Косово, констатировал он.
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"Евросоюз приложил немало усилий к тому, чтобы организовать диалог между Белградом и Приштиной. Мы внимательно за этим наблюдали, в том числе следили за тем, чтобы этот диалог опирался на существующие элементы международного права, такие как резолюция 1244 СБ ООН. Но процесс зашел в тупик. Насколько в этом можно винить ЕС? Отчасти можно. Потому что Евросоюз, по моему личному мнению, был слишком лоялен к одной из сторон", - сказал Чижов, добавив, что речь идет о Приштине.
"А косовоалбанские лидеры – люди лихие, с богатым боевым прошлым, и они восприняли это как согласие на собственную безнаказанность, тем более что аналогичные и даже более четко выраженные сигналы шли из-за океана. Вот они, как говорится, и пошли вразнос. Формальным поводом стал отказ ЕС незамедлительно предоставить Приштине безвизовый режим и открыть переговоры о приеме Косова в Евросоюз. Это было бы чересчур даже для ЕС. Тогда Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из Сербии, а также из Боснии и Герцеговины, исходя из предположения, что сербы смогут обходить ограничения через тамошнюю Республику Сербскую. Это получило здесь большой резонанс", - сказал российский постпред.
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Менее замеченным прошло решение косоваров о трансформации собственных сил безопасности, созданных в рамках резолюции 1244 СБ ООН, в полноценную армию, добавил он.
"Евросоюз, в свойственной ему манере, на наши соответствующие вопросы реагировал так: это же военные дела, обращайтесь к НАТО, а ЕС не военный блок", - сказал Чижов.
"Все попытки ЕС добиться хотя бы отмены стопроцентных пошлин, чтобы вернуть стороны за стол переговоров, успехом не увенчались. И сейчас ситуация в тупиковом положении", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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