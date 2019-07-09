Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расстройство пищевого поведения все чаще стало встречаться у девушек подросткового возраста, так как они более уязвимы к сравнению себя с ровесниками; тревожное поведение, резкое падение веса и критичное отношение к своей внешности – основные признаки, указывающие на анорексию, сообщил РИА Новости заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.

"Прежде всего, конечно, данное заболевание молодеет, все больше и больше подростков начинают болеть, так как они очень уязвимы к культуре, к сравнению себя с другими подростками. Анорексия прежде всего проявляется в подростковом возрасте. После 30 редко возникает, а вот булимией страдают девушки чуть старше", - сообщил эксперт.

По словам Чернова, изменения в привычках в еде, увлеченное занятие спортом ради сброса калорий, тревожное поведение, резкое падение веса и критичное отношение к своей внешности – основные признаки, указывающие на расстройство пищевого поведения, в частности анорексии, у девушек.

"Падение веса - это действительно один из ключевых симптомов расстройств пищевого поведения, а именно анорексии. Но есть еще набор симптомов - это озабоченность весом, внешним видом, это ограничительная диета, еще компенсаторное поведение: вызывание рвоты, прием слабительных, интенсивное занятие спортом. Притом занятие спортом не для того, чтобы укрепить здоровье, а для того, чтобы сбросить калории", - пояснил Чернов.

Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения. Прежде всего – это изменение в привычках в еде. У девушек с расстройством пищевого поведения очень выражена чувствительность, они начинают худеть, чтобы справиться со своими эмоциями.

"Девушки начинают убирать жирное, мучное, появляется большая озабоченность своей внешностью, смотрение в зеркало. При этом родитель, который эмоционально направлен на ребенка, он вообще видит изменения, когда ребенок начинает очень много уделять внимание своей внешности, а также ограничивает себя в еде. И если его спросишь: "Для чего ты это делаешь?", то человек не может толком объяснить концепцию здорового образа жизни, он просто говорит, что хочет быть привлекательным и нравиться окружающим", - пояснил Чернов.