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РИА Новости

Подростки в России все чаще стали страдать анорексией, считает эксперт

Вчера, 10:10
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Расстройство пищевого поведения все чаще стало встречаться у девушек подросткового возраста, так как они более уязвимы к сравнению себя с ровесниками; тревожное поведение, резкое падение веса и критичное отношение к своей внешности – основные признаки, указывающие на анорексию, сообщил РИА Новости заведующий отделением психо-терапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.
"Прежде всего, конечно, данное заболевание молодеет, все больше и больше подростков начинают болеть, так как они очень уязвимы к культуре, к сравнению себя с другими подростками. Анорексия прежде всего проявляется в подростковом возрасте. После 30 редко возникает, а вот булимией страдают девушки чуть старше", - сообщил эксперт.
По словам Чернова, изменения в привычках в еде, увлеченное занятие спортом ради сброса калорий, тревожное поведение, резкое падение веса и критичное отношение к своей внешности – основные признаки, указывающие на расстройство пищевого поведения, в частности анорексии, у девушек.
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"Падение веса - это действительно один из ключевых симптомов расстройств пищевого поведения, а именно анорексии. Но есть еще набор симптомов - это озабоченность весом, внешним видом, это ограничительная диета, еще компенсаторное поведение: вызывание рвоты, прием слабительных, интенсивное занятие спортом. Притом занятие спортом не для того, чтобы укрепить здоровье, а для того, чтобы сбросить калории", - пояснил Чернов.
Эксперт отметил, что существует еще несколько признаков, которые указывают на наличие расстройства пищевого поведения. Прежде всего – это изменение в привычках в еде. У девушек с расстройством пищевого поведения очень выражена чувствительность, они начинают худеть, чтобы справиться со своими эмоциями.
"Девушки начинают убирать жирное, мучное, появляется большая озабоченность своей внешностью, смотрение в зеркало. При этом родитель, который эмоционально направлен на ребенка, он вообще видит изменения, когда ребенок начинает очень много уделять внимание своей внешности, а также ограничивает себя в еде. И если его спросишь: "Для чего ты это делаешь?", то человек не может толком объяснить концепцию здорового образа жизни, он просто говорит, что хочет быть привлекательным и нравиться окружающим", - пояснил Чернов.
По мнению эксперта, когда начинает развиваться это расстройство, то очень сильно страдает эмоциональное состояние. По его мнению, люди с анорексией становятся тревожными, раздражительными, агрессивными. Например, если идет резкое падение веса, то возникает апатичное, депрессивное состояние, потому что в организм не поступают необходимые вещества, что влияет на биохимию и провоцирует эмоциональную нестабильность.
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