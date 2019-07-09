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РИА Новости

Россия продолжит торговать с Ираном, несмотря на санкции США, заявил Чижов

Вчера, 10:03
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости. Россия будет торговать с Ираном, не обращая внимания на американские санкции, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Наши здешние коллеги иногда задают вопрос, а почему Россия и Китай не создадут свой аналог INSTEX? На который мы отвечаем вопросом: а зачем он нам? Мы и так торговали и будем торговать, не обращая внимания на американские санкции", - сказал Чижов.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. Через вторичные санкции США вынудили всех покупателей иранской нефти прекратить ее закупки. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США - "государством-спонсором терроризма".
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Франция, Германия и Великобритания после выхода США из иранской ядерной сделки приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX). Генсек дипслужбы ЕС Хельга Шмид после июньской встречи в Вене по ядерной сделке заявляла, что механизм введен в действие и уже проводятся первые транзакции. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Тегеран же добивается возможности экспортировать нефть на фоне санкций США. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после заседания в июне отмечал, что ЕС пока не готов использовать INSTEX для обслуживания сделок по экспорту иранской нефти.
"С чего начал работу этот механизм (INSTEX – ред.)? С продуктов и медикаментов. Но они и так не подпадают под санкции США. Ирану нужно не это, ему нужна возможность продавать свою нефть", - отметил со своей стороны Чижов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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