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РИА Новости

Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах

Вчера, 09:56
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТерминал аэропорта "Шереметьево"
Терминал аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор в связи с задержками авиарейсов напомнил пассажирам, на что они имеют право, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор напомнил, что за задержку авиарейса перевозчик уплачивает пассажиру штраф, если не докажет, что задержка была необходима для устранения неисправности транспортных средств или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.
Кроме того, об изменениях расписания перевозчик должен проинформировать любым доступным способом.
Отмечается, что в случае задержки или отмены рейса из-за плохой погоды, по техническим и другим причинам перевозчик обязан предоставить пассажирам в пунктах отправления и в промежуточных пунктах: комнату матери и ребенка, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, прохладительные и горячие напитки, а также размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время, доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без дополнительной платы и хранение багажа.
Подчеркивается, что все эти услуги предоставляются без дополнительной платы.
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