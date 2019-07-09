Роспотребнадзор напомнил пассажирам задержанных рейсов об их правах

Роспотребнадзор напомнил, что за задержку авиарейса перевозчик уплачивает пассажиру штраф, если не докажет, что задержка была необходима для устранения неисправности транспортных средств или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

Отмечается, что в случае задержки или отмены рейса из-за плохой погоды, по техническим и другим причинам перевозчик обязан предоставить пассажирам в пунктах отправления и в промежуточных пунктах: комнату матери и ребенка, два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте, прохладительные и горячие напитки, а также размещение в гостинице при ожидании вылета рейса более восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ночное время, доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без дополнительной платы и хранение багажа.