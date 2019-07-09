Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-09T09:52Z
https://ria.ru/20190709/1556335778.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155535/37/1555353738_0:90:3098:1833_1036x0_80_0_0_34943763195cafc70d9b81c7e20d4cd8.jpg
РИА Новости

Чижов прокомментировал ситуацию вокруг выборов в руководство ЕС

Вчера, 09:52
581
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на деловом завтраке Nord Stream 2 "Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке" в рамках ПМЭФ-2019
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на деловом завтраке Nord Stream 2 Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Мария Князева. Процедура выбора кандидатов на руководящие должности институтов власти Евросоюза отразила нынешнее кризисное состояние этого объединения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"В общем, она (процедура выбора и утверждения кандидатов – ред.) отразила нынешнее кризисное состояние Евросоюза", - сказал он.
Так совпало, что одновременно решалась судьба целого ряда ключевых постов: председателя Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС – высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, руководителей Евросовета и Европейского центрального банка, напомнил Чижов.
Результаты выборов в Европарламент, с которых и начался процесс смены руководства ЕС, не принесли крупных сюрпризов, отметил он. Некоторое изменение соотношения сил на политической арене Евросоюза было достаточно предсказуемо: "просели" крупнейшие партии мейнстрима ЕС, набрали больше голосов "правые" и "популисты" - но не настолько, чтобы доминировать над всеми. Произошло и укрепление позиций "зеленых" перед лицом изменения климата и всплеска общественного интереса к экологии. Ожидаемо было и то, что новые оттенки в общую палитру привнесет недавно появившаяся партия президента Франции Эммануэля Макрона, сказал российский постпред. И дальше встал вопрос, как двигаться с выбором кандидатов на ключевые посты в ЕС. В головах у многих была идея назначения председателя Еврокомиссии по так называемой процедуре Spitzenkandidat, когда первый номер избирательного списка от крупнейшей партии Европарламента автоматически становится претендентом на кресло главы Еврокомиссии.
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
21 июня, 04:06
Глава Еврокомиссии пошутил по поводу своей "незаменимости"
Однако немец Манфред Вебер, кандидат от Европейской народной партии (ЕНП), которая одержала хоть и бледную, но все-таки победу на выборах в Европарламент, был признан непроходным вариантом, отметил Чижов. "Это, впрочем, было очевидно с самого начала: в общем, он фигура малоизвестная, без опыта работы за пределами Европарламента", - сказал он.
Альтернативным Spitzenkandidat – теперь от второй по величине партии в парламенте – Прогрессивного альянса социалистов и демократов – стал Франс Тиммерманс. Это бывший министр иностранных дел Нидерландов, а в последние почти пять лет – единственный первый заместитель председателя Еврокомиссии.
"Но тут запустился механизм маятника: раз не прошел кандидат от основной партии, ЕНП, ее члены сделали все, чтобы не пропустить кандидата от второй крупнейшей политсилы", - отметил постпред. Он добавил, что "эти качели раскачали настолько, что после Осаки (где проходил саммит "Большой двадцатки" - ред.) лидерам стран ЕС пришлось заседать трое суток практически без перерыва", выбирая кандидатов на ведущие посты в ЕС, "и получилось в итоге то, что получилось".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
4 июля, 21:28
Путин надеется, что новое руководство ЕС будет строить отношения с Россией
840111
Обсудить 0
Владимир ЧижовЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Украины, лидер партии Украинская стратегия Владимир Гройсман
Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
РИА
Новости
Табличка на здании компании Нафтогаз Украины
СМИ: "Нафтогаз" раскрыл детали нового иска "Газпрома"
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Россия продолжит торговать с Ираном, несмотря на санкции США, заявил Чижов
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов
Чижов выразил надежду на возобновление сотрудничества России и ЕС
Лента
новостей
Лидер консервативной партии Новая демократия Кириакос Мицотакис во время предвыборного митинга в Афинах
Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
Ватикан лишил дипломатического иммунитета папского нунция в Париже
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов
Неверов прокомментировал призыв Зурабишвили игнорировать оскорбления Путина
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский допустил возможность особого статуса русского языка в Донбассе
Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на сессии Новая Европа: чего ждать России? в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия будет работать с теми руководителями Евросоюза, которых выбрал народ
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков предложил Грузии бесплатно отдавать воду и вино союзникам по НАТО
Македонский премьер сожалеет о словах про зависимость Сербии от России
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой рассказал о готовящихся во время работы ПАСЕ провокациях против РФ
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Трамп счел неприемлемым, что Индия "упивается успехом" по введению пошлин
Пчелы
Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
Депутат Верховной рады Украины Василий Нимченко
Депутат Рады удивлен, что Зеленский не встал на защиту журналистов NewsOne
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В МИСиС нашли способ удешевить производство магния
03:08В Госдуме предложили обозначать спецзнаками машины с беременными за рулем
03:07В Госдуме предложили ввести знак "Придорожная торговля"
03:06В российской Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
03:04Источник: американский грузовик с российским двигателем полетит к МКС
03:01Россия и Украина заинтересованы в сотрудничестве прокуратур
02:51Трех косаток из "китовой тюрьмы" планируют перевезти к Охотскому морю
02:46Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой
02:44Саакашвили в ходе драки сломал руку пенсионерке, сообщили СМИ
02:08В Крыму и Закавказье до конца лета пройдут около 100 военных учений
02:07На самом крупном трубопроводе в Перу произошел разлив нефти
02:05Конференция по свободе СМИ пройдет в Лондоне, но без участия RT и Sputnik
01:48У госпитализированных из лагеря в Приморье детей нет ухудшений
01:46США призвали Турцию остановить бурение в территориальных водах Кипра
01:45В США суд дал защите Осиповой 10 дней на оплату пошлины за подачу апелляции
01:44СМИ узнали, во сколько обошлось Пентагону празднование Дня независимости
01:40Депутат от "Хезболлах" назвал санкции США в отношении Ливана унизительными
01:36Легендарный Volkswagen Beetle ушел в историю
01:14В Лондоне на аукционе продали оригинал контракта The Beatles с продюсером
01:06СМИ узнали, сколько заработал Байден за два года после ухода из Белого дома
Лента новостейМолния