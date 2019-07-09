Чижов прокомментировал ситуацию вокруг выборов в руководство ЕС

Постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов на деловом завтраке Nord Stream 2 "Энергия для Европы: новая динамика на газовом рынке" в рамках ПМЭФ-2019

БРЮССЕЛЬ, 9 июл – РИА Новости, Мария Князева. Процедура выбора кандидатов на руководящие должности институтов власти Евросоюза отразила нынешнее кризисное состояние этого объединения, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"В общем, она (процедура выбора и утверждения кандидатов – ред.) отразила нынешнее кризисное состояние Евросоюза", - сказал он.

Так совпало, что одновременно решалась судьба целого ряда ключевых постов: председателя Еврокомиссии, главы дипломатии ЕС – высокого представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, руководителей Евросовета и Европейского центрального банка, напомнил Чижов.

Результаты выборов в Европарламент, с которых и начался процесс смены руководства ЕС, не принесли крупных сюрпризов, отметил он. Некоторое изменение соотношения сил на политической арене Евросоюза было достаточно предсказуемо: "просели" крупнейшие партии мейнстрима ЕС, набрали больше голосов "правые" и "популисты" - но не настолько, чтобы доминировать над всеми. Произошло и укрепление позиций "зеленых" перед лицом изменения климата и всплеска общественного интереса к экологии. Ожидаемо было и то, что новые оттенки в общую палитру привнесет недавно появившаяся партия президента Франции Эммануэля Макрона, сказал российский постпред. И дальше встал вопрос, как двигаться с выбором кандидатов на ключевые посты в ЕС. В головах у многих была идея назначения председателя Еврокомиссии по так называемой процедуре Spitzenkandidat, когда первый номер избирательного списка от крупнейшей партии Европарламента автоматически становится претендентом на кресло главы Еврокомиссии.

Однако немец Манфред Вебер, кандидат от Европейской народной партии (ЕНП), которая одержала хоть и бледную, но все-таки победу на выборах в Европарламент, был признан непроходным вариантом, отметил Чижов. "Это, впрочем, было очевидно с самого начала: в общем, он фигура малоизвестная, без опыта работы за пределами Европарламента", - сказал он.

Альтернативным Spitzenkandidat – теперь от второй по величине партии в парламенте – Прогрессивного альянса социалистов и демократов – стал Франс Тиммерманс. Это бывший министр иностранных дел Нидерландов, а в последние почти пять лет – единственный первый заместитель председателя Еврокомиссии.

"Но тут запустился механизм маятника: раз не прошел кандидат от основной партии, ЕНП, ее члены сделали все, чтобы не пропустить кандидата от второй крупнейшей политсилы", - отметил постпред. Он добавил, что "эти качели раскачали настолько, что после Осаки (где проходил саммит "Большой двадцатки" - ред.) лидерам стран ЕС пришлось заседать трое суток практически без перерыва", выбирая кандидатов на ведущие посты в ЕС, "и получилось в итоге то, что получилось".