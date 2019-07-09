Кубань присоединится к проведению в 2020 году Года памяти и славы

КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. Краснодарский край присоединится к проведению в 2020 году Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, регион уже подготовил проект мероприятий, которые должны пройти по всей Кубани, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Особым направлением в этой работе считаю патриотическое воспитание молодежи, потому как тех, кто воевал, уже практически не осталось. Современное поколение должно знать и помнить о дедах и прадедах – кто ценой своей жизни позволил нам жить. Поэтому проведение в России Года памяти и славы – отличная возможность еще и еще раз напомнить о подвигах наших предков", - сказал Кондратьев.

По его словам, регион уже разработал проект плана основных мероприятий, посвященных 75-летию Победы. "В него вошли культурно-массовые, информационно-просветительские, социально значимые, памятно-мемориальные мероприятия, которые пройдут во всех муниципалитетах края. Мы сформировали рабочие группы, задача которых – побывать у каждого ветерана, узнать о его проблемах и помочь", - пояснил губернатор.

Он добавил, что в эту работу вовлечены ветеранские движения, молодежь, молодые активисты, которые опираются на опыт тимуровского движения.

"Также подчеркну, что к 75-летию Победы будут еще раз проверены все монументы, памятники, памятные знаки, захоронения не только воинские, но и индивидуальные могилы ветеранов. Информация по этим объектам уже собрана в муниципалитетах. К работе будут подключаться школьники и волонтеры, могилы и захоронения должны стать предметами шефской заботы с их стороны", - заявил глава края.