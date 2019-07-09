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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань присоединится к проведению в 2020 году Года памяти и славы

Вчера, 09:27
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КРАСНОДАР, 9 июл — РИА Новости. Краснодарский край присоединится к проведению в 2020 году Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, регион уже подготовил проект мероприятий, которые должны пройти по всей Кубани, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Особым направлением в этой работе считаю патриотическое воспитание молодежи, потому как тех, кто воевал, уже практически не осталось. Современное поколение должно знать и помнить о дедах и прадедах – кто ценой своей жизни позволил нам жить. Поэтому проведение в России Года памяти и славы – отличная возможность еще и еще раз напомнить о подвигах наших предков", - сказал Кондратьев.
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По его словам, регион уже разработал проект плана основных мероприятий, посвященных 75-летию Победы. "В него вошли культурно-массовые, информационно-просветительские, социально значимые, памятно-мемориальные мероприятия, которые пройдут во всех муниципалитетах края. Мы сформировали рабочие группы, задача которых – побывать у каждого ветерана, узнать о его проблемах и помочь", - пояснил губернатор.
Он добавил, что в эту работу вовлечены ветеранские движения, молодежь, молодые активисты, которые опираются на опыт тимуровского движения.
"Также подчеркну, что к 75-летию Победы будут еще раз проверены все монументы, памятники, памятные знаки, захоронения не только воинские, но и индивидуальные могилы ветеранов. Информация по этим объектам уже собрана в муниципалитетах. К работе будут подключаться школьники и волонтеры, могилы и захоронения должны стать предметами шефской заботы с их стороны", - заявил глава края.
Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Кабмину поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий. Региональным властям также рекомендовано проводить необходимые мероприятия в рамках Года памяти и славы. Указ вступил в силу 8 июля.
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