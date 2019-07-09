В ФСВТС рассказали о портфеле заказов Индии на российское оружие

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Портфель заказов Индии на российское оружие и военную технику составляет порядка 14 миллиардов долларов, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Владимир Дрожжов.

"Есть перспективные проекты по созданию совместных предприятий. "БраМос" уже себя хорошо зарекомендовал, создано СП по производству Ка-226, совсем недавно было создано СП по производству автоматов Калашникова. Можно отметить, что в настоящее время имеется большой портфель заказов на поставку российских вооружений и военной техники в Индию, он составляет порядка 14 миллионов долларов США", - сказал Дрожжов.

Он подчеркнул, что ВТС – одно из важнейших направлений взаимодействия между Россией и Индией. "Конечно, мы заинтересованы, чтобы с индийской стороной развивать долгосрочные проекты. Одним из таких направлений является содействие в реализации программы Make in India. Мы полностью поддерживаем это направление и в настоящее время прорабатываем с индийскими коллегами возможные проекты сотрудничества. Мы совсем недавно провели заседание рабочей группы по послепродажному обслуживанию", - уточнил Дрожжов.

Он также сообщил, что стороны договорились ускорить подготовку к подписанию межправсоглашения о производстве запасных частей на территории Индии. "В настоящее время данный проект соглашения проходит процедуру согласования в России. Считаем, что подписанное соглашение даст хорошую правовую основу для производства запчастей для военной техники в Индии. Соглашение также даст возможность нашим предприятиям, которые осуществляют производство комплектующих в РФ, передавать соответствующие технологии и оборудование, чтобы организовывать производство ЗИП в Индии", - сказал замдиректора ФСВТС.