Россия предложила Индии производить подлодки и оснащать их "БраМосами"

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Россия в рамках тендера на поставку ВМС Индии подводных лодок предлагает Нью-Дели не лицензионное производство, а совместное строительство, что намного выгоднее в технологическом плане, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

В Индии объявлен тендер на покупку шести подводных лодок, в котором участвует и Россия с подлодками проекта 636 и 1650 "Амур".

"Мы предложили Индии осуществлять строительство этой подлодки на базе нашего проекта "Амур-1650". Предварительное предложение, которое мы отправляли Индии, отличается в выгодную сторону от тех, которые дают другие партнеры. Мы не предлагаем лицензионное производство, мы предлагаем совместно проектировать лодку и совместно строить головной образец", - сказал Дрожжов.

По его словам, после этого индийская сторона полностью овладеет всеми технологическими возможностями для строительства серии. "Естественно, такое сотрудничество предусматривало бы передачу всех технологий по ее созданию. Более того, мы предлагаем установку на данную лодку ракетного вооружения "БраМос". Этот проект может быть успешно реализован в интересах двух стран", - сказал Дрожжов.

Как ранее заявил заместитель гендиректора АО ЦКБ "Рубин" Андрей Баранов, Индия ищет партнера, который поможет ей создать собственную подводную лодку в рамках программы "Make In India". По его словам, если в части проектирования доля зарубежного участия достаточно невысока, то в части оборудования, материалов выдвигаются довольно серьезные требования - около 60% национального участия. Он также сообщал, что Индия на протяжении многих лет проявляет заинтересованность в неатомной подводной лодке "Амур-1650".